Kriminalität

Internet-Shop "Migrantenschreck": Verhaftung in Ungarn

28.03.2018, 10:59 Uhr | dpa

Nach langen Ermittlungen gegen Betreiber des früheren Internet-Shops "Migrantenschreck" ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Bei den Vorwürfen geht es um den Verkauf verbotener Waffen. Der Mann wurde in Ungarn gefasst, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen über Twitter mitteilte. Die Polizei durchsuchte dort am selben Tag Räume. Weitere Informationen wollte die Staatsanwaltschaft später mitteilen.

Bereits Anfang Dezember 2016 hatte die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Betreiber der Internetseite, einen Mann aus Thüringen, bestätigt. Ihm wurden damals verbotener Waffenhandel, Hetze gegen Flüchtlinge, Bedrohung und Nötigung vorgeworfen. Er wurde dem rechtsradikalen Spektrum zugeordnet. Schon damals sollte er sich nicht mehr in Deutschland aufgehalten haben. Eine Spur hatte nach Ungarn geführt. Bei Durchsuchungen bei mutmaßlichen Kunden der Webseite in mehreren Bundesländern soll die Polizei rund 40 Waffen gefunden haben.

Über das Internetportal "Migrantenschreck" wurden besonders Gaspistolen, mit den gefährliche Hartgummigeschosse abgefeuert werden können, verkauft. Nach Recherchen von ARD und "Süddeutscher Zeitung" sollen auch mehrere Hundert Deutsche zu den Kunden zählen. Der Betreiber der Plattform soll die Waffen auch nach seiner Flucht nach Ungarn weiterverkauft haben. Nach den Berichten schlug eine Spezialeinheit der ungarischen Polizei am frühen Mittwochmorgen in Budapest zu. Dabei waren demnach auch Berliner Kriminalpolizisten.