Handball

Leipzig vervollständigt Kader mit polnischem Nationalspieler

28.03.2018, 12:49 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat seinen Kader für die kommende Saison komplett. Am Mittwoch vermeldeten die Leipziger die Verpflichtung des polnischen Nationalspielers Maciej Gębala vom polnischen Meisterschaftszweiten und Champions-League-Teilnehmer Wisla Plock. Der 24 Jahre alte Kreisläufer erhält einen Vertrag bis 2020.

Gebala ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Von 2013 bis 2016 stand er beim SC Magdeburg unter Vertrag und schaffte über das Youngster-Team den Sprung in die Bundesliga, wo er 15 Spiele bestritt. Im November 2015 feierte er unter dem jetzigen DHfK-Trainer Michael Biegler sein Debüt in der polnischen Nationalmannschaft und kam bei der Europameisterschaft 2016 auf fünf Einsätze.

Gebala spielte in Magdeburg bereits mit seinen neuen Teamkollegen Maximilian Janke und Andreas Rojewski zusammen und spricht perfekt deutsch.