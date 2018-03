Kriminalität

Schmorbraten zu teuer: Kundin klebt Rabatt-Etikett auf

28.03.2018, 12:49 Uhr | dpa

Weil ihr der Schmorbraten im Supermarkt zu teuer war, hat eine Kundin kurzerhand ein Rabatt-Etikett darauf angebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 60-Jährige das Etikett am Dienstag in Waldshut-Tiengen zuvor von einem um 80 Prozent reduzierten Kassler entfernt. Danach ging sie an die Kasse. Doch die 60-Jährige hatte nicht mit dem Ladendetektiv und einem Mitarbeiter gerechnet, die sie beobachteten und die Polizei riefen. Gegen die Frau wird nun wegen Betruges ermittelt. Zur Sicherung des Verfahrens musste sie zudem eine Kaution von 250 Euro zahlen, teilte die Polizei mit. "Somit wurde aus dem vorgetäuscht gut sieben Euro reduzierten Braten einer für 250 Euro."