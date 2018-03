Kriminalität

Weil: Es gibt kein Allheilmittel gegen Gewalttaten

28.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Nach der Messerattacke auf eine 24-Jährige in Burgwedel hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil in der Debatte über Familienzusammenführung zu pragmatischem Vorgehen aufgerufen. "Es gibt leider keine Allheilmittel gegen Gewalttaten. Land und Kommunen sind in vielen Bereichen präventiv tätig, das gilt im übrigen auch für die Integration von Zugewanderten", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Weil brachte sein Mitgefühl für das Opfer der Gewalttat zum Ausdruck.

Familiennachzug müsse maßvoll betrieben werden, dann sei er auch vernünftig, sagte Weil dem NDR: "Gerade auch im Hinblick auf die Sicherheit." Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ergänzte er: "Man kann davon ausgehen, dass Familie in vielen Fällen soziale Kontrolle alleinstehender junger Männer darstellt." Sie sei aber keine Garantie dafür, dass ein Familienmitglied nicht straffällig werde.

"Auch ich bin entsetzt über die Messerattacke von Burgwedel. Dennoch sollte man die Kirche im Dorf lassen", sagte Weil. "Wenn man sich Zahlen zur Gewaltkriminalität ansieht, ist Niedersachsen so sicher wie seit vielen Jahren nicht mehr." Im Fall Burgwedel müsse es "darum gehen, die Tat sehr konsequent zu ahnden, einschließlich einer Prüfung der Aufenthaltsbeendigung in Deutschland".

Zur Familienzusammenführung gebe es unterschiedliche Stimmen, sagte Weil. Einen guten Kompromiss biete die Berliner Koalitionsvereinbarung - Familienzusammenführung werde gesteuert und auf vertretbarem Niveau in den nächsten Jahren stattfinden. "Das halte ich ausdrücklich für richtig."