Unfälle

Tanklaster fährt auf Stauende: Ein Toter, mehrere Verletzte

28.03.2018, 21:08 Uhr | dpa

Bei einem Unfall eines Tanklasters auf dem nördlichen Berliner Ring ist der Fahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der mit Heizöl beladene Lastwagen war am Mittwochmittag bei Oranienburg an einem Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren. Er hatte diesen auf einen dritten geschoben, der wiederum auf einen weiteren Lkw prallte. Die Autobahn 10 war am Abend wegen der Bergungsarbeiten noch Richtung Hamburg gesperrt.

Der 27-jährige Fahrer des Gefahrgut-Lkw starb laut Polizei vor Ort. Seine Kabine hatte sich in dem vor ihm fahrenden Lkw verklemmt. Dessen Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Fahrer des dritten Lasters erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des vierten Lkw erlitt einen Schock, wollte laut Polizei aber weiterfahren.

Der Tanklaster wurde stark beschädigt. Die Bergung ist nach Polizeiangaben schwierig. Ein Spezialfahrzeug war nötig, da noch etwa 20 000 Liter Heizöl im Tank sein sollen. Bei dem Unfall stellte sich auch der Lkw-Anhänger quer, dadurch wurde ein daneben fahrendes Auto ebenfalls schwer beschädigt. Die Insassen des Wagens blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Unfallursache war zunächst offen. Auslöser für den Stau war laut Polizei neben dem starken Verkehr nach ersten Ermittlungen ein weiterer leichter Auffahrunfall. Dieser passierte neben der späteren Unfallstelle und habe die Aufmerksamkeit möglicherweise beeinflusst.

An einem Lastwagen war durch den Unfall ein Leck entstanden, durch das das Öl auslief. Es sei brennbar, aber nicht leicht entflammbar. Feuerwehrleute waren am Mittwochnachmittag vor Ort, um das Öl aufzufangen und den Tank abzudichten. Verunreinigtes Erdreich müsse voraussichtlich abgetragen werden, hieß es. Die Dämpfe seien nicht gesund, sie könnten Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen. Informationen darüber, dass Diesel ins Grundwasser gelangt sei, gab es laut Feuerwehr nicht. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Kräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz.

Die Autobahn 10 und zeitweise auch die A 111 wurden bis gegen 18.30 Uhr in Gänze gesperrt. Folge waren starke Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Anschluss wurden erst die A 111 und dann die A 10 in Richtung Osten wieder frei gegeben. Die Bergung der hinteren beiden Lastwagen könne erst nach dem Abpumpen starten, hieß es. Die A 10 war somit am Abend noch Richtung Westen gesperrt.