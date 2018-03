Verkehr

ADAC erwartet staureiches Osterwochenende in NRW

28.03.2018, 15:59 Uhr | dpa

Am langen Osterwochenende müssen sich Reisende und Pendler auf lange Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen einstellen. Ab Gründonnerstag läuft die Reisewelle auf Hochtouren, wie ein Sprecher von ADAC Nordrhein am Mittwoch erklärte. In Großstädten wie Köln sei die Staugefahr am größten.

Nicht selten würden einige Urlauber ihren Reisestart auf Mittwoch oder Karfreitag verlegen, sagte der Sprecher. Demnach werde es auch an diesen Tagen zeitweise länger dauern. Besonders voll soll es zudem am Ostermontag werden, wenn die Rückreisewelle einsetzt. Entspanntes Autofahren dürfte lediglich am Sonntag möglich sein.

Besonders stark seien auch die Fernstraßen in Richtung Niederlande und Nordseeküste sowie in Richtung Süden in die Skigebiete betroffen. Dazu zählen die A1, A3, A61 und A57.