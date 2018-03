Kriminalität

BGH in Leipzig verhandelt Revision um Mord aus DDR-Zeit

28.03.2018, 16:09 Uhr | dpa

Der Prozess um den Sexualmord an einer jungen Frau zu DDR-Zeiten im Vogtland geht in eine nächste Runde. Gut zehn Monate nach der Verurteilung eines 62 Jahre alten Mannes zu lebenslanger Haft durch das Landgericht Zwickau verhandelt der Bundesgerichtshof in Leipzig die Revision. Die Verhandlung vor dem 5. Strafsenat finde am 4. Juli statt, sagte Verteidiger Andreas Bönisch am Mittwoch. Nach seinen Angaben hatte der Generalbundesanwalt beantragt, die Revision als unbegründet zu verwerfen.

Im August war der Frührentner aus Gera wegen des Mordes am 9. April 1987 nahe Plauen an der 18 Jahre alten Heike Wunderlich verurteilt worden. Das Gericht war auf Grund zahlreicher Indizien mit einer DNA-Spur des Angeklagten als zentralem Punkt davon überzeugt, dass der Mann sein Opfer brutal vergewaltigt und zur Verdeckung der Tat erdrosselt hat. Die Schwurgerichtskammer hatte darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Nach ihrer Meinung sei ihr Mandant zwar verhandlungs-, aber nicht verteidigungsfähig. Nach einem Schlaganfall sei er nicht mehr in der Lage, sich angemessen verteidigen zu können.