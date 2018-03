Literatur

Christoph Peters erhält den Wolfgang-Koeppen-Preis 2018

28.03.2018, 17:38 Uhr | dpa

Greifswald (dpa/mv) – Der Schriftsteller Christoph Peters (51) erhält den diesjährigen Wolfgang-Koeppen-Preis für Literatur der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird am 23. Juni, dem Geburtstag des in Greifswald geborenen Schriftstellers Wolfgang Koeppen (1906-1996), verliehen. Der Preisträger des Jahres 2016, Thomas Hettche, hatte Peters vorgeschlagen. Peters Romane seien hochaktuelle Kommentare unserer gegenwärtigen Debatten, begründete Hettche am Mittwoch die Wahl.

Seit seinem fulminanten Debüt "Stadt Land Fluß" von 1999 arbeite Peters an einem erzählerischen Werk, das sich einerseits ganz auf die soziale Wirklichkeit deutscher Gegenwart einlasse, andererseits Erfahrungen von Fremdheit im Zusammentreffen der Kulturen immer neu gestalte.

Die Stadt Greifswald verleiht seit 1998 den Wolfgang-Koeppen-Preis im zweijährigen Rhythmus. Mit dem Preis würdigte die Stadt ein literarisches Wirken, das in ähnlicher Weise wie das Werk Koeppens dem Projekt der literarischen Moderne verbunden ist. Der jeweils letzte Preisträger schlägt immer den neuen vor. Bisherige Preisträger waren Richard Anders (1998), Thomas Lehr (2000), Susanne Riedel (2002), Ludwig Fels (2004), Bartholomäus Grill (2006), Sibylle Berg (2008), Joachim Lottmann (2010), Anna Katharina Hahn (2012), Karl-Heinz Ott (2014) und Thomas Hettche (2016).