Fußball

Union-Profis trainieren bei Alba Berlin Basketball

28.03.2018, 18:18 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat am Donnerstag einen Ausflug in eine andere Sportart gemacht. Die Köpenicker trainierten beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin. Unter Aufsicht von Individualcoach Carlos Frade und dem verletzten Alba-Center Bogdan Radosavljevic kamen die Kicker unter dem Korb mächtig ins Schwitzen. "Zwei Tage nach dem Spiel in Kiel wollten wir etwas Lockeres und Leichtes machen, bei dem auch Spaß dabei ist", sagte Union-Trainer André Hofschneider.



Am Sonntag (13.30 Uhr) muss Union im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth antreten und Punkte im Abstiegskampf holen.