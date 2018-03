Prozesse

Gericht verurteilt Tennishallen-Brandstifter zu Haftstrafe

28.03.2018, 18:39 Uhr | dpa

"Ich denke jeden Tag an meine Familie", sagt der 24 Jahre alte Angeklagte mit leiser Stimme im Gerichtssaal. Er sei noch nie so lang von zu Hause weggewesen. Seit fast einem Jahr sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft, weil er die Halle seines ehemaligen Tennisvereins in Quickborn (Kreis Pinneberg) und zwei Autos in Hamburg angezündet haben soll. Der Schaden: mehr als eine Million Euro. Sein größter Wunsch sei es, vor Haftantritt zurück zu seiner Familie zu dürfen, sagt der Angeklagte am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht.

Die Strafkammer zieht sich zur Beratung zurück, danach verkündet der Richter das Urteil: drei Jahre und acht Monate Gefängnis. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der 24-Jährige die Halle anzündete und nicht, wie behauptet, dessen Freund. Die beiden seien in der Nacht vom 4. Oktober 2016 mit einem Motorrad zu der Tennisanlage gefahren. Der Angeklagte sei in Richtung Sporthalle verschwunden, wenig später schlugen Flammen in den Nachthimmel.

Nach Überzeugung der Strafkammer entfachte der Angeklagte den Brand mit einem Sturmfeuerzeug. Die Kunststoffdämmung der in die Jahre gekommenen Halle hätte den Flammen ausreichend Nahrung geboten. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Einsatzkräften an, zu retten war aber nichts mehr. Die Tennishalle wurde zerstört, vom angrenzenden Clubhaus blieben nur die Außenmauern.

In der Nähe des Tatorts fanden die Ermittler dem Richter zufolge das Handy des Angeklagten. Obwohl damit der Verdacht bereits auf den 24-Jährigen gefallen war, zündete dieser demnach im April 2017 zwei Autos in Hamburg an. "Das zeugt von einer gewissen Unbelehrbarkeit", betont der Richter.

Im Fall der abgebrannten Tennishalle steht die Frage im Raum, ob sich der 24-Jährige an seinem ehemaligen Verein rächen wollte. 2013 verließen er und seine Familie den Club. Zuvor hatte es Streit mit Trainern gegeben, wie der Ermittlungsleiter der Polizei berichtet hatte. Dabei sei es um Geld gegangen. Das Gericht sah keine Verbindung zwischen der Auseinandersetzung und der Brandstiftung. Der Streit habe zum Tatzeitpunkt drei Jahre zurückgelegen. Vielmehr habe der Angeklagte Tennishalle und Autos aus Langweile und Verantwortungslosigkeit angezündet, erklärte der Richter in der Urteilsbegründung.

Während der Vorsitzende spricht, heftet der 24-Jährige seinen Blick auf eine Wand. Er sieht den Richter erst an, als dieser sich zu dem Wunsch des Angeklagten äußert, vor Haftantritt zurück zu seiner Familie zu dürfen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung sprachen sich dafür aus. Das Gericht erfüllte ihm seinen Wunsch.