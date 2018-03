Finanzen

Land hilft verschuldeten Gemeinden bei EU-Förderprojekten

28.03.2018, 18:59 Uhr | dpa

Das Innenministerium zahlt rund 9,5 Millionen Euro Finanzhilfen an verschuldete Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise in Niedersachsen. Mit dieser Finanzhilfe sollten die Gemeinden ihren notwendigen Eigenanteil zur Kofinanzierung von EU-Förderprojekten aufbringen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

"Durch diese Finanzierungshilfen unterstützen wir Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise, die über mehrere Jahre mit starken Einschränkungen ihren Haushalt konsolidiert haben", sagte Innenminister Boris Pistorius. Das Land sorgt nach den Worten des SPD-Politikers dadurch dafür, "dass den Kommunen die Finanzierung und Umsetzung zukunftsweisender Projekte mit unserer finanziellen Hilfe erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht" werden.

Insgesamt hatten die Gemeinden und Kreise in diesem Jahr 221 Anträge auf Unterstützung beim Land gestellt. Davon können dem Ministerium zufolge nun 116 berücksichtigt werden. Mit 3,7 Millionen Euro fließt ein Großteil der Mittel an Gemeinden und Landkreise in Südniedersachsen und wird dort unter anderem für Projekte zur Dorfentwicklung und zur Förderung von Tourismusinfrastruktur genutzt.