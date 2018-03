Theater

Neuer Generalmusikdirektor am Theater Kiel

28.03.2018, 19:18 Uhr | dpa

Benjamin Reiners wird neuer Generalmusikdirektor des Theaters Kiel. Der derzeitige stellvertretende Generalmusikdirektor und 1. Kapellmeister am Nationaltheater Mannheim übernehme die Position mit der Spielzeit 2019/2020, teilte das Kieler Theater am Mittwoch mit.

In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt wird Reiners Nachfolger von Georg Fritzsch, der seit der Spielzeit 2003/2004 Generalmusikdirektor ist. Zum Studienjahr 2017/18 übernahm Fritzsch eine Professur für Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater in München.

Reiners, geboren 1983 in Duisburg, habe sich gegen eine große Anzahl von Mitbewerbern durchgesetzt, hieß es. Seine professionelle Theaterlaufbahn begann er am Staatstheater am Gärtnerplatz in München, später wechselte er an die Niedersächsische Staatsoper Hannover. Am Nationaltheater Mannheim ist Reiners seit der Spielzeit 2016/2017.