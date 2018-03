Volleyball

Dresdner Volleyballerinnen schmettern sich ins Halbfinale

28.03.2018, 21:08 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC stehen im Meisterschafts-Halbfinale und können weiter auf das Double hoffen. Der deutsche Pokalsieger gewann am Mittwoch in eigener Halle das dritte und entscheidende Playoff-Viertelfinalspiel gegen den SC Potsdam souverän mit 3:0 (25:16, 25:17, 25:12) und setzte sich damit in der Serie "best of three" mit 2:1 durch.

Im Halbfinale treffen die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl auf Titelverteidiger Schweriner SC. Weil die Elbestädterinnen in der Vorrunde Platz zwei belegt hatten, starten sie am kommenden Dienstag in die Serie "best of three" mit einem Heimspiel gegen die Mecklenburgerinnen, die die Hauptrunde auf Rang drei beendeten.

Von Beginn an diktierten die Dresdnerinnen vor 2800 Zuschauern das Geschehen. Mit druckvollen Aufgaben bereiteten sie dem Gegner erhebliche Probleme. Dazu konnte Regisseurin Mareen Apitz aus einer stabiler Annahme heraus ihre Angreiferinnen sehr variabel einsetzen. Auch die Block- und Feldabwehr stand sicher. Dagegen konnten die Potsdamerinnen diesmal nicht an die Leistung aus den beiden vorangegangenen Spielen anknüpfen, sie leisteten sich insgesamt viele leichte Fehler und konnten den Favoriten nie wirklich in Gefahr bringen.