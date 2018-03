Fußball

Erfurt trennt sich von Osnabrück 4:4

28.03.2018, 21:29 Uhr | dpa

Der insolvente Fußball-Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt hat in seiner schwierigen Situation erneut Moral bewiesen und einen weiteren Punkt erkämpft. Vier Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen Fortuna Köln trennten sich die Erfurter nach einem turbulenten Schlagabtausch am Mittwochabend im Nachholspiel vom VfL Osnabrück mit 4:4 (2:3).

Vor 3421 Zuschauern im heimischen Steigerwaldstadion erzielten Elias Huth (18. Minute), Nermin Crnkic (25./65.) und Andre Laurito (48.) die Tore für die Schützlinge von Erfurts Trainer Stefan Emmerling. Marcos Alvares (6.), Marc Heider (30.), Tim Danneberg (37.) und Emmanuel Iyoha (67.) trafen für die Gäste.

Erfurt bleibt mit 22 Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz. Allerdings bekommen die Thüringer durch den Insolvenzantrag am Ende der Saison neun Punkte abgezogen, so dass der Abstieg sieben Spieltage vor Schluss so gut wie besiegelt ist. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den derzeit Lotte mit 33 Zählern einnimmt, beträgt mit dem Punktabzug noch 20 Zähler.