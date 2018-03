American Football

Football-Rebels melden letzte Neuverpflichtung

28.03.2018, 22:18 Uhr | dpa

Football-Erstligist Berlin Rebels vermeldet mit dem Engagement des 24-jährigen US-Amerikaners Hayden Daniels die letzte Neuverpflichtung vor der am 22. April beginnenden Saison der German Football League. Der 1,92 Meter große Tight End war zuletzt von 2013 bis 2015 für das Team der University of Houston aktiv. "Hayden wird unserer Offense die nötige Variabilität geben. Seine körperliche Überlegenheit und Vielseitigkeit machen ihn besonders wertvoll für unseren Angriff, er wird einigen Gegnern Kopfzerbrechen bereiten", sagt Rebels-Headcoach Kim Kuci. Die neue Saison beginnt für die Rebels am 22. April mit einem Heimspiel gegen die Hamburg Huskies.