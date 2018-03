Fußball

Wolfsburgs Fußball-Frauen in Champions-League-Halbfinale

28.03.2018, 22:38 Uhr | dpa

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben das Halbfinale in der Champions League erreicht. Der Mannschaft von Trainer Stephan Lerch reichte nach dem klaren 5:0-Hinspielerfolg am Mittwoch im Rückspiel bei Slavia Prag ein 1:1 (0:1) für den Sprung unter die letzten. Dort treffen die Niedersachsen am 21./22. und 28./29. April auf den FC Chelsea. Die Engländerinnen setzten sich problemlos 3:1 und 2:0 gegen Montpellier durch. Das Finale steigt am 24. Mai in Kiew.

Ewa Pajor traf nach dem Seitenwechsel für VfL. Petra Divisova hatte die Gastgeberinnen nach 30 Minuten in Führung geschossen.