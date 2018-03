Unfälle

Autofahrer übersieht Stauende: Drei Schwerverletzte

29.03.2018, 00:09 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 5 bei Darmstadt mit seinem Wagen in ein Stauende gefahren - sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Drei Menschen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 47 Jahre alte Autofahrer übersah am Mittwochabend zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim offenbar das Ende des Staus und krachte gegen einen Kleinbus. Durch den Aufprall wurde der Kleinbus auf ein weiteres Auto geschoben. Der 47-Jährige, der 43 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses und sein 34 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autobahn war zeitweilig in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt.