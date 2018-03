Soziales

Berliner Kältehilfe zieht Bilanz

29.03.2018, 01:19 Uhr | dpa

Zum 28. Mal hat die Berliner Kältehilfe obdachlosen Menschen in der kalten Jahreszeit einen Schlafplatz und oft auch medizinische Versorgung im Warmen geboten. Diakonie, Caritas, evangelische und katholische Kirchengemeinden ziehen heute Bilanz für die zu Ende gegangene Wintersaison. Die Zahl der Hilfsbedürftigen ist gestiegen, viele kommen heute aus Osteuropa. Camps in Parks sind keine Ausnahme mehr, und auch die Räumung der Zelte im Herbst im Tiergarten löst das Problem nicht.

Noch nie war das Angebot an finanzierten Schlafplätzen so groß wie in diesem Winter. Doch die Frage ist, ob die Winterhilfe ausgereicht hat und ob das richtige Konzept dahintersteckt. Kritiker fordern ganzjährige Angebote, die auf die individuellen Notlagen von Obdachlosen reagieren können. Beschlossen ist bereits, dass die Zeit für die Kältehilfe länger werden soll - von Oktober bis April, statt wie bisher von November bis März.