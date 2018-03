Brauchtum

"Haseneier-Suche" nach Goethe-Art

29.03.2018, 01:29 Uhr | dpa

Die "Haseneiersuche" nach Goethe-Art eröffnet heute traditionell den Veranstaltungsreigen zu Ostern in Weimar. Vorschulkinder werden wie vor 240 Jahren auf der Wiese vor Goethes Gartenhaus im Ilmpark nach bunten Süßigkeiten suchen. Johann Wolfgang von Goethe brachte die Haseneiersuche mit in die kleine Thüringer Residenzstadt. 1777 lud der Dichter und Staatsmann erstmals Kinder von Freunden ein, später auch seine Enkelkinder.

Zum Angebot "Ostern in Weimar" für Einheimische und Touristen gehört über die Feiertage am Deutschen Nationaltheater auch wieder Goethes "Faust I.". Auch ein Osterspaziergang durch Feld und Flur steht auf dem Programm in der Klassikerstadt.