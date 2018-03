Energie

Energieversorger überweist 50 Millionen Euro an Kommunen

29.03.2018, 13:49 Uhr | dpa

Thüringens größter Energieversorger überweist in diesem Jahr rund 50 Millionen Euro an die Kassen von Städten und Gemeinden. So hoch falle ihr Anteil als Mehrheitseigentümer am Gewinn der Thüringer Energie AG (TEAG) aus, sagte Vorstandssprecher Stefan Reindl am Donnerstag bei der Vorlage der Geschäftsbilanz in Erfurt. Bei einem Umsatz von rund 1,68 Milliarden Euro erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Gewinn von 71 Millionen Euro. In einem im Umbruch befindlichen Energiemarkt sei damit ein leichter Gewinnanstieg von einer Million Euro erzielt worden. Investiert wurden 2017 laut Reindl rund 100 Millionen Euro. Unter anderem floss das Geld in ein TEAG-Zentrum für digitales Messwesen in Ilmenau, das am 23. April öffnen soll.