Energie

Thüringer Energie AG legt Geschäftszahlen vor

29.03.2018, 02:29 Uhr | dpa

Der Vorstand von Thüringens größtem Energieversorger informiert heute (11.00 Uhr) in Erfurt über die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Von der Bilanz der Thüringer Energie AG (TEAG) hängt ab, wie viel Hunderte Kommunen am Geschäft mit Strom und Gas sowie den dazugehörigen Netzen verdienen. Bei der Vorlage der Bilanz geht es aber auch darum, wie sich die TEAG in der Zukunft im schwierigen Energiemarkt behauptet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Erfurt beschäftigt knapp 1700 Mitarbeiter. 85 Prozent der Aktien sind im Besitz von etwa 800 Thüringer Städten und Gemeinden. 15 Prozent der Anteile hält die Münchner Thüga AG.