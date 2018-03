Bürgerschaft

Tschentscher verabschiedet sich aus der Finanzbehörde

29.03.2018, 02:38 Uhr | dpa

Hamburgs neuer Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will heute symbolisch die Schlüssel der Finanzbehörde an Andreas Dressel (SPD) übergeben. Der bisherige Fraktionsvorsitzende der Hamburger Sozialdemokraten wird künftig die Geschäfte der Behörde leiten. Tschentscher war sieben Jahre lang Finanzsenator der Hansestadt. Die Bürgerschaft hatte ihn am Mittwoch zum Regierungschef gewählt und bestätigt, dass Dressel Finanzsenator wird. Der neue Vorsitzende der SPD-Fraktion soll am 9. April gewählt werden. Seit 2004 sitzt Dressel, Jurist aus dem Stadtteil Volksdorf, in der Bürgerschaft, seit 2011 ist er die Nummer 1 der SPD-Fraktion.