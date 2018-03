Prozesse

Neuer Prozess um Kanal-Leiche von Waltrop

29.03.2018, 03:18 Uhr | dpa

Der rätselhafte Tod einer Mutter aus Oer-Erkenschwick beschäftigt von heute an erneut das Bochumer Landgericht. Angeklagt ist der Ehemann der toten 25-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-Jährigen vor, seine Frau in der Nacht zum 6. Juni 2015 nach einem Streit erstickt und die Leiche anschließend im Dortmund-Ems-Kanal bei Waltrop versenkt zu haben. In einem ersten Mordprozess war der Lastwagenfahrer aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Weil das Urteil vom Bundesgerichtshof jedoch wieder aufgehoben worden ist, muss nun erneut verhandelt werden.