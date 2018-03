Arbeitsmarkt

Arbeitskräfte in Niedersachsen und Bremen weiterhin gefragt

29.03.2018, 03:18 Uhr | dpa

Das Berufsinformationszentrum in der Agentur für Arbeit in Hannover. Foto: Christoph Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Niedersachsen und Bremen weiterhin hoch. In Bremen sind zurzeit so viele Stellen ausgeschrieben wie noch nie seit die Bundesagentur für Arbeit diese Zahlen 2009 erstmals auswertete. Wie die Behörde mitteilte, suchen besonders Betriebe im Gesundheitswesen, im Handwerk und in der Gastronomie weiterhin viele Fachkräfte. Zudem wachsen der Dienstleistungssektor und das Sozialwesen gerade stark. Die Agentur wird heute ihre neuesten Arbeitsmarktzahlen für beide Länder vorstellen. Im Februar lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen bei 5,8 Prozent und in Bremen bei 10,3 Prozent. Die Agentur geht davon aus, dass die Bereitschaft der Unternehmen hoch bleibt, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.