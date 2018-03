Arbeitsmarkt

Arbeitsmarktdaten für März werden veröffentlicht

29.03.2018, 03:29 Uhr | dpa

Die Landesarbeitsagentur informiert heute über die Entwicklung auf dem Thüringer Arbeitsmarkt im März. Dabei muss sich zeigen, ob die übliche Frühjahrsbelebung bereits eingesetzt hat oder ob die Kälteperiode im März die Stellenbesetzung beispielsweise in Bau oder Agrarberufen verzögert hat. Im Februar waren in Thüringen 70 300 Menschen in Thüringen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,2 Prozent. Arbeitsmarktexperten erwarten, dass der Arbeitsmarkt bundesweit weiterhin von der guten Konjunktur profitiert.