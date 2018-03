Musik

Metallica wollen Fans in Hamburg begeistern

29.03.2018, 03:39 Uhr | dpa

Die Metal-Ikonen von Metallica wollen heute Abend die Hamburger Barclaycard Arena zum Beben bringen. Das Quartett um Sänger James Hetfield gastiert im Rahmen seiner "WorldWired"-Tour in der Hansestadt. Die Fans der kalifornischen Metalband dürfen sich neben Klassikern wie "Master Of Puppets" oder "Nothing Else Matters" auch auf Songs des jüngsten Albums "Hardwired...To Self-Destruct" freuen. Zuletzt hatten Metallica im Juni 2014 der Hansestadt bei einem Konzert vor rund 45 000 Fans im Volksparkstadion einen Besuch abgestattet. Nach dem Gig in Hamburg treten Hetfield und Co. am Samstag in Wien auf.