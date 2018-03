Verteidigung

Marineversorger kehrt von Nato-Einsatz aus der Ägäis zurück

29.03.2018, 05:09 Uhr | dpa

"Frankfurt am Main" im Marinestützpunkt in Wilhelmshaven. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv (Quelle: dpa)

Nach mehr als fünfeinhalb Monaten kehrt das Marineschiff "Frankfurt am Main" heute vom Nato-Einsatz im Mittelmeer zurück nach Wilhelmshaven. Der Einsatzgruppenversorger hatte mit anderen Einheiten die griechische und türkische Küstenwache sowie die europäische Grenzschutzagentur Frontex in der Ägäis unterstützt. Ziel des Einsatzes war nach Marineangaben, den Informationsaustausch zu verbessern, damit nationale Behörden gegen Schlepper und ihre Netzwerke vorgehen können. Der deutsche Versorger musste auf dem Hinweg in der Biskaya Wellenhöhen von acht bis zehn Metern überstehen. Dafür freut sich die Besatzung nach der Rückkehr in Wilhelmshaven auf sechs Wochen Urlaub.