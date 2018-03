Unfälle

Motorradfahrer bei Unfall in Reinickendorf verletzt

29.03.2018, 06:58 Uhr | dpa

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Biker am Mittwoch auf der Provinzstraße unterwegs, als er von einem Auto angefahren wurde, das grade von einem Parkplatz kam. Der 55-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde mit Blaulicht in die Klinik gebracht. Seine Maschine schleuderte gegen einen Bus.