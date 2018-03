Kriminalität

Mann mit Samuraischwert beschäftigt Polizei in Viernheim

29.03.2018, 07:19 Uhr | dpa

Ein Mann mit einem Samuraischwert hat am Mittwochabend einen großen Polizeieinsatz in Viernheim (Landkreis Bergstraße) ausgelöst. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, hatte ein 23-Jähriger am frühen Abend bei einem Streit auf einem Spielplatz einen 34-Jährigen mit dem Schwert in die Genitalien geschlagen. Daraufhin flüchtete er. Nach einer großangelegten Suche schnappte die Polizei den Mann. Das Schwert war eine sogenannte Deko-Waffe, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Besitzer muss sich trotzdem einem Strafverfahren stellen. Der 34-Jährige musste mit einer Prellung im Krankenhaus behandelt werden.