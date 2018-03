Kriminalität

Autofahrer nach Verfolgungsjagd festgenommen

29.03.2018, 07:38 Uhr | dpa

Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei einen Autofahrer in Jena festgenommen. Der 42-Jährige hatte sich in der Nacht zu Donnerstag in Weimar einer Verkehrskontrolle entzogen und war über die Bundesstraße 7 geflohen, wie die Polizei in Erfurt mitteilte. Erst in Jena konnte der Mann schließlich gestoppt werden. Dabei rammte er noch ein Zivilfahrzeug der Polizei. Der 42-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand. Er und ein Polizist sind verletzt worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.