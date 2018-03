Wetter

Bahn muss Gleise wegen umgestürzter Bäume sperren

29.03.2018, 08:59 Uhr | dpa

Wegen umgekippter Bäume musste die Bahn am Donnerstagmorgen im Norden gleich mehrere Strecken sperren. Zwischen Kiel und Lübeck wurde der Regionalverkehr zunächst eingestellt. Hier befanden sich wetterbedingt an mehreren Orten Bäume auf den Gleisen, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Auch die Strecke zwischen Lübeck und Puttgarden auf der Ostseeinsel Fehmarn war betroffen. Hier musste eine Sperrung zwischen Timmendorfer Strand und Scharbeutz im Kreis Ostholstein eingerichtet werden. Auf dem Weg nach Berlin mussten Bahnfahrer am Donnerstagmorgen ebenfalls Geduld mitbringen. Hier war nach einer Sperrung zwischen Schwarzenbek und Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg zwar wieder ein Gleis freigegeben worden, allerdings musste dieses mit reduzierter Geschwindigkeit befahren werden.