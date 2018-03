Unfälle

Lkw-Unfall auf A7: hoher Schaden und Sperrung

29.03.2018, 09:08 Uhr | dpa

Nach einem Lastwagenunfall bei Bad Hersfeld am Donnerstagmorgen sollen die Bergungsarbeiten an der Anschlussstelle Niederaula der Autobahn 7 in Richtung Kassel noch bis in den späten Vormittag hinein andauern. Der Verkehr wird umgeleitet. Auch durch den Osterreiseverkehr rechnet die Polizei daher rund um das Hattenbacher Dreieck mit Behinderungen.

Ein mit Brot beladener Sattelzug war gegen 1.00 Uhr am Morgen zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck ins Schleudern geraten, sein Auflieger kippte um. Alle vier Fahrspuren waren zunächst blockiert. Der 27-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro. Die Polizei ging am Donnerstag davon aus, dass der Lkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn unterwegs war.

Während der Bergungsarbeiten kam es laut Polizei zu Behinderungen der herbeigerufenen Feuerwehr. Die in Richtung Kassel aufgestauten Lkw bildeten keine Rettungsgasse, weswegen die Einsatzkräfte den Unfallort aus der Gegenrichtung ansteuern mussten.