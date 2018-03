Notfälle

Werkzeugkasten auf Herdplatte: zwei Verletzte

29.03.2018, 09:18 Uhr | dpa

Ein Werkzeugkasten auf einer heißen Herdplatte hat in Ostfriesland einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zwei 15-Jährige aus der verqualmten Jugendwohneinrichtung in Berumerfehn (Kreis Aurich) wurden in der Nacht zu Donnerstag mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Kliniken gebracht.

Der Feuerwehr zufolge hatte sich der Werkzeugkasten schon fast entzündet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich bereits eine große Menge Rauchgas entwickelt. Die Herdplatte und der Kasten wurden abgelöscht, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die restlichen Bewohner der Einrichtung blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.