Arbeitsmarkt

Kräftiger Aufschwung am Hamburger Arbeitsmarkt

29.03.2018, 10:38 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit ist in Hamburg mit dem Beginn des Frühjahrs deutlich zurückgegangen. Im März waren 67 028 Männer und Frauen in Hamburg arbeitslos gemeldet, teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. Das seien 1378 weniger als im Februar und sogar 4481 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,6 Prozent. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze nahm weiter zu. Im Januar waren 964 500 Stellen besetzt. Jobmotoren sind die technischen und wirtschaftlichen Dienstleistungen, Erziehung und Unterricht sowie das Bau- und das Gastgewerbe.