Starke Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt im Norden

29.03.2018, 10:38 Uhr | dpa

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein hat sich im März fortgesetzt. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen sank im Vergleich zum Februar um 3500 auf 91 700. Im Vergleich zum März des Vorjahres waren sogar 5300 Arbeitslose weniger registriert, wie die Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mitteilte. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 6,0 Prozent, im März 2017 lag sie noch bei 6,4 Prozent. Die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann, sagte, trotz der ungewöhnlich kalten Temperaturen habe die Frühjahrsbelebung im März für einen kräftigen Rückgang der Arbeitslosenzahlen gesorgt. Erfreulich sei, dass alle Alters- und Personengruppen von der robusten Arbeitsmarktlage profitierten.