Soziales

1162 Kinder wurden Opfer oder Zeugen häuslicher Gewalt

29.03.2018, 10:49 Uhr | dpa

In Thüringen sind im vergangenen Jahr 2376 Frauen und 556 Männer Opfer häuslicher Gewalt geworden. Auch wenn die Thüringer Polizei insgesamt 483 Fälle weniger als im Jahr 2016 registrierte, sei die Zahl im Freistaat immer noch "sehr hoch", teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Man gehe davon aus, dass die Dunkelziffer weit höher liege als die Zahl der bekannt gewordenen Fälle. Frauen bilden weiterhin die größte Opfergruppe häuslicher Gewalt. In 1162 bekannt gewordenen Fällen mussten Minderjährige vergangenes Jahr Gewalt an einem Elternteil miterleben oder wurden selbst Opfer, wie aus der aktuellen Statistik des Innenministeriums hervorgeht.