Jahresteuerung zu Ostern leicht im Aufwind

29.03.2018, 10:49 Uhr | dpa

Die Inflation ist in Sachsen erstmals seit Dezember wieder leicht gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, liegt die Teuerungsrate im März voraussichtlich bei 1,5 Prozent. Zuvor war sie drei Monate in Folge gesunken. Die Europäische Zentralbank sieht ein stabiles Preisniveau bei Werten knapp unter zwei Prozent. Endgültig soll der März-Wert am 4. April feststehen und bekanntgegeben werden.

Preistreiber waren im Jahresvergleich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (2,6 Prozent) sowie der Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur (2,0 Prozent). Der Blick auf Preise eines typischen Einkaufskorbes zu Ostern verdeutlicht, dass viele Artikel nicht mehr zu Bedingungen des Vorjahres erhältlich sind, hieß es.

Das wird unter anderem beim Kauf von Backzutaten wie Weizenmehl (7,3 Prozent), Milch (12,4), Butter (27,5) und Sahne (40,1) spürbar. Eier sind 9,4 Prozent teurer, Tafelschokolade 2,4 Prozent und andere Erzeugnisse aus Schokolade 3,9 Prozent. Der Lammbraten verteuerte sich um 7,0 Prozent, Kalbfleisch war dagegen preiswerter (-3,8).

Im Vergleich zum Februar erhöhen sich die sächsischen Verbraucherpreise voraussichtlich um 0,4 Prozent.