Kriminalität

Bisher noch keine Festnahme nach Enthauptung von Obdachlosem

29.03.2018, 11:58 Uhr | dpa

Nach der Enthauptung eines Obdachlosen in Koblenz hat es bisher noch keine Festnahme gegeben. Das berichtete die Polizei am Donnerstag auf Anfrage. Die Ermittler wollten am Nachmittag die bisherigen Ermittlungsergebnisse vorstellen. In dem Fall ermittelt eine Sonderkommission. Das 59 Jahre alte Opfer war am vergangenen Freitag tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Der Mann übernachtete dort nach Angaben der Ermittler seit mehreren Jahren regelmäßig und war tagsüber in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs. Zuletzt war der Obdachlose am Donnerstag vor einer Woche lebend gesehen worden.