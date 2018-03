Kriminalität

Diebe stehlen Motorflugzeug von Segelflugplatz

29.03.2018, 12:09 Uhr | dpa

Aus einer Flughalle in Mittelhessen ist ein Motorflugzeug im Wert von 150 000 Euro gestohlen worden. Vermutlich hätten die Diebe zunächst die Flügel demontiert und dann den Flieger mit einem größeren Lastwagen weggebracht, teilte die Polizei in Gießen am Donnerstag mit. Der weiß-blaue Ultraleicht-Flieger war nach den bisherigen Ermittlungen am Dienstag oder Mittwoch von dem Segelflugplatz in Pohlheim (Kreis Gießen) gestohlen worden. Der Abbau der Flügel hatte nach Polizeiangaben mindestens eine Stunde lang gedauert. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.