Tiere

"Glücksfund": Seltene Egel-Art entdeckt

29.03.2018, 12:28 Uhr | dpa

Experten des Landesamts für Umwelt haben in Bayern einen sehr seltenen Vielfraß-Egel entdeckt. Aufgefallen war ihnen das Tier bei einer Bodendauerbeobachtung im Naturschutzgebiet Schwarzlaichmoor bei Hohenpeißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) - und zwar zufällig: "Das war ein Glücksfund", sagte der Leiter des Geologischen Dienstes, Roland Eichhorn, am Donnerstag in Hof. Der Schwarzbäuchige Vielfraß-Egel (Haemopis elegans) sei bei einer routinemäßigen Bodenprobe dabei gewesen. "Es ist sehr erfreulich, ein so seltenes Tier in Bayern gefunden zu haben." Der Egel wurde 1846 erstmals beschrieben, in den vergangenen Jahren wurde er sporadisch an Donau und Isar nachgewiesen. Eichhorn betonte, es handle sich nicht um einen Blut-Egel - die gefundene Egel-Art "lebt von der Natur".