Bürgerschaft

Tschentscher übergibt Finanzbehörde an Andreas Dressel

29.03.2018, 13:38 Uhr | dpa

Hamburgs neuer Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Finanzbehörde an Andreas Dressel (beide SPD) übergeben. Bei seinem ersten offiziellen Termin als Regierungschef betonte der frühere Finanzsenator am Donnerstag, der Wechsel sei eine wohl überlegte Personalentscheidung gewesen. Während der symbolischen Schlüsselübergabe lobte er den bisherigen SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft: "Er ist sehr klug, sehr fleißig, sehr engagiert und das ist etwas, das man hier bei der Arbeit der Finanzbehörde wirklich braucht."

In geheimer Wahl war Tschentscher am Mittwoch in der Bürgerschaft mit 71 von 118 Stimmen gewählt worden - zwei weniger, als die rot-grüne Koalition Abgeordnete hat. Er ist damit Nachfolger von Olaf Scholz, der mittlerweile in der großen Koalition in Berlin Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler ist. Tschentscher war sieben Jahre Finanzsenator der Hansestadt.

"Ich werde nicht durch den Seitenwechsel plötzlich vergessen, was die Belange des Parlaments sind", versprach Dressel. Der Jurist aus dem Stadtteil Volksdorf war seit 2004 Bürgerschaftsabgeordneter, seit 2011 auch Fraktionsvorsitzender. Dressel kündigte an, die Prinzipien, mit denen Tschentscher die Behörde leitete, fortzuführen. Dazu gehöre etwa ein sparsamer Umgang mit öffentlichen Mitteln.

Mit der Finanzbehörde hatte Dressel nach eigenen Angaben schon früh Kontakt. Sein Vater habe dort als Abteilungsleiter gearbeitet. Noch steht nicht fest, wer künftig die SPD-Fraktion führen wird. Der neue Vorsitzende soll am 9. April gewählt werden.