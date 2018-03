Kriminalität

Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Verdacht auf Brandstiftung

29.03.2018, 15:19 Uhr | dpa

Nach einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gab es zunächst nicht, wie die Ermittler mitteilten. Ein Unbekannter war in der Nacht zum Donnerstag über ein Fenster in den Technikraum eingedrungen und hatte eine Matratze angezündet. Ein Bewohner entdeckte das Feuer und verständigte die Rettungskräfte. Keiner der 45 Flüchtlinge wurde verletzt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Schon eine halbe Stunde zuvor hatte ein Unbekannter demnach im Waschraum ein Laken entzündet. Bewohner hatten das Feuer selbst gelöscht. Die Polizei richtete eine etwa 20-köpfige Ermittlergruppe ein.