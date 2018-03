Industrie

Industrie hat Wirtschaftskrise 2008 voll überwunden

29.03.2018, 15:29 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Die Industrie in Schleswig-Holstein hat sich von den negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise 2008 inzwischen voll erholt. Die Beschäftigung habe 2017 mit 129 900 Mitarbeitern erstmals wieder über dem Niveau von 2008 gelegen, teilte das Statistische Amt Nord am Donnerstag mit. Die Betriebe erwirtschafteten 2017 einen Gesamtumsatz von 37,9 Milliarden - das sind ebenfalls fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Befragt wurden Industriebetriebe mit mindestens 20 Beschäftigten.

Die Auslandsumsätze stiegen jedoch weniger stark an, wodurch die Exportquote auf 38 Prozent sank (2016: 40 Prozent). Die Umsätze im Bereich Energie und dort insbesondere in der Mineralölverarbeitung stiegen - nach zwei Jahren des starken Preisverfalls bei Mineralölprodukten - im vergangenen Jahr deutlich um 31 Prozent. Die Umsätze in der Gebrauchsgüterindustrie stiegen ebenfalls überdurchschnittlich um elf Prozent.