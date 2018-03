Brände

Brand in Getränkelager: Schaden mindestens 100 000 Euro

29.03.2018, 15:29 Uhr | dpa

Vermutlich Schweißarbeiten auf dem Dach haben einen Brand in einem Getränkelager in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) ausgelöst. Ein Dachdecker erlitt am Donnerstag eine leichte Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Bei dem Brand in der Lagerhalle sei einer ersten Einschätzung zufolge ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden.

Die Rauchsäule war deutlich zu sehen gewesen; die Polizei empfahl Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie der Polizeisprecher weiterhin sagte, beliefert das Unternehmen sowohl Privat- als auch Großkunden mit Getränken. Auch verleihe die Firma in Simmern beispielsweise Zelte und sonstiges Sortiment.