Umweltpolitik

Hafen erhält Landstromanlage: Umweltkonzept vorgestellt

29.03.2018, 16:38 Uhr | dpa

Der Kieler Hafen erhält voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Landstromanlage. Die Pilotanlage werde am Norwegenkai entstehen und könne Fährschiffe der Route Kiel-Oslo versorgen, erklärte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation eines Konzepts für eine umweltfreundliche Entwicklung des Kieler Hafens. Ziel sei es, die Schiffsemissionen während der Liegezeit weiter zu reduzieren. Eine Hauptstraße der Stadt überschreitet die erlaubten Stickoxid-Emissionen. Kiel arbeitet mit dem Umweltministerium an einem Luftreinehaltplan, um ein Fahrverbot dort zu vermeiden.