Kommunen

Landkreis Ludwigslust-Parchim erwartet 2018 Überschuss

29.03.2018, 16:38 Uhr | dpa

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim erwartet in diesem Jahr einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Dies teilte das Innenministerium in Schwerin mit, das den Etat des Landkreises genehmigte. Für den Ankauf eines Verwaltungsgebäudes in Parchim genehmigte das Ministerium Investitionskredite in Höhe von 12,8 Millionen Euro. Im Vergleich zur weiteren Miete sei der Kauf wirtschaftlicher und unterstütze damit die Haushaltskonsolidierung, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Donnerstag. Der Landkreis habe seine Altdefizite konsequent abgebaut und könne nun eine solide Haushaltslage vorweisen, lobte der Minister. Perspektivisch erhöhten sich damit die kommunalpolitischen Gestaltungsspielräume.