Kriminalität

Zahlreiche Hinweise nach "Aktenzeichen XY" zu Juwelierraub

29.03.2018, 16:39 Uhr | dpa

Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" am Mittwoch haben sich zahlreiche Zuschauer im Fall des Juwelierraubs in Aschaffenburg gemeldet. "Der große Durchbruch ist aber nicht dabei", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Donnerstag. Die Hinweise würden derzeit geprüft.

Die Polizei fahndet nach Räubern, die vor rund zwei Wochen Angestellte eines Juweliergeschäfts bedroht, Reizgas versprüht und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet hatten. Die Täter flüchteten zunächst zu Fuß, später mit Fahrrädern. Eine Mitarbeiterin wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Polizei und das überfallene Geschäft haben zusammen eine Belohnung in Höhe von 8000 Euro für Hinweise von Zeugen ausgesetzt, die zur Ergreifung der Räuber führen.