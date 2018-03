Kriminalität

Polizei Hamburg beschlagnahmt 13,5 Kilogramm Opium

29.03.2018, 16:58 Uhr | dpa

Bei Hausdurchsuchungen in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Polizei Hamburg 13,5 Kilogramm Opium beschlagnahmt und den mutmaßlichen Auftraggeber (45) eines internationalen Schmugglerrings festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen am Mittwoch zudem Macheten und Messer gefunden. Außerdem gelang es den Beamten nach eigenen Angaben, am Donnerstag einen weiteren, 49-jährigen Verdächtigen festzunehmen. Bei ihm fanden die Ermittler rund 4000 Euro in bar sowie gefälschte Ausweise.

Die Festnahmen sind Teil der bereits seit Dezember 2017 laufenden Ermittlungen gegen einen internationalen Schmugglerring. Damals sei bereits ein 19-Jähriger am Flughafen im japanischen Osaka mit 2,3 Kilogramm Crystal Meth erwischt worden. Im Zuge der anschließenden Untersuchungen seien weitere Schmuggler ertappt worden. Insgesamt wurden den Angaben zufolge im Februar in Hamburg und Wien weitere 6 Kilogramm Crystal Meth sowie 3,1 Kilogramm Opium sichergestellt.