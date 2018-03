Kriminalität

Brandanschlag in Leipzig: PTAZ übernimmt die Ermittlungen

29.03.2018, 17:08 Uhr | dpa

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf mehrere Fahrzeuge eines Kurierdienstes in Leipzig hat das polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) die Ermittlungen übernommen. Noch gebe es keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter, es werde in alle Richtungen ermittelt, teilte das Landeskriminalamt am Donnerstag in Dresden mit. Im Internet sei ein angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Vor allem würden Zeugen gesucht, die in den frühen Morgenstunden des Mittwoch im Bereich um den Tatort in der Leipziger Lampestraße im Stadtteil Zentrum-Süd verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hätten.

Bei dem Anschlag waren zwei Fahrzeuge vollständig ausgebrannt und ein drittes erheblich beschädigt worden. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 55 000 Euro geschätzt.

Auch im Zusammenhang mit mehreren Sachbeschädigungen an Gebäuden von Banken und Versicherungen sowie einer Moschee hat das PTAZ die Ermittlungen an sich gezogen. Von Januar bis März habe es mehrere Übergriffe gegeben, hieß es.