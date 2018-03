Brände

An Motorrad geschraubt: Mann verletzt sich bei Garagenbrand

29.03.2018, 17:58 Uhr | dpa

Im Frühjahr beginnt die Motorradsaison - für einen Zweiradfan aus Lehrte bei Hannover hat eine Reparatur an einer seiner Maschinen mit schweren Verletzungen und einer zerstörten Garage geendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach in der Garage Feuer aus, als der 54-Jährige dort an dem Krad schraubte. Der Mann versuchte noch, seine Fahrzeuge aus der Garage zu retten und zog sich dabei Brandverletzungen am Bein sowie eine Rauchvergiftung zu. Einsatzkräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ehefrau des Opfers rief die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Garage wurde komplett zerstört. Zwei dort abgestellte Motorräder, ein Quad und ein Auto-Anhänger wurden beschädigt. Spezialisten ermitteln nun, wie das Feuer ausbrechen konnte.